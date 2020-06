Małgorzata Rozenek świętuje 42. urodziny w towarzystwie męża i dzieci. Wybrali się do SPA i na rodzinny obiad

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan już wkrótce powitają na świcie swoje pierwsze wspólne dziecko. Para starała się o nie od kilku dobrych lat, więc gdy już jej się udało, z przyjemnością podzieliła się radosną nowiną z internautami. Od kilku miesięcy ciąża Małgorzaty Rozenek jest jednym z najgorętszych tematów w rodzimym show-biznesie i nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek w tej materii miało się zmienić. Mimo tego, że prezenterka może urodzić w każdej chwili, nie ma zamiaru zasiedzieć się w domu czy na porodówce. W poniedziałek paparazzi przyłapali ją, gdy świętowała urodziny.

Małgorzata Rozenek skończyła 42 lata

W domu Majdanów 1 czerwca to wyjątkowa data nie tylko ze względu na dzieci. Właśnie tego dnia Małgorzata Rozenek obchodzi urodziny. Tegoroczne z pewnością zapadną w jej pamięci na lata, świętowała je bowiem zaledwie kilka dni przed planowanym porodem.

Na zdjęciach zrobionych przez fotoreporterów widzimy, że Małgosia miała tego wyjątkowego dnia gości, którzy przybyli do niej z wielkim bukietem kwiatów. Nie zabrakło również pokaźnych rozmiarów tortu urodzinowego. To jednak nie koniec niespodzianek. Po południu Radosław zabrał Małgosię, Tadeusza i Stanisława do jednego z luksusowych hoteli, który ma w swojej ofercie również SPA. Szczęśliwa rodzinka, gdy tylko rozpakowała samochód z toreb Louis Vuitton, szybko udała się na obiad, co również nie umknęło czujnym paparazzi. Przekonajcie się zresztą sami, zaglądając do naszej galerii.