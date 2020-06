Edyta Pazura świętuje urodziny córki i chwali się pysznie wyglądającym tortem na Instagramie. To małe dzieło sztuki

Edyta Pazura i Cezary Pazura kilka dni temu świętowali trzynastą rocznicę znajomości. Mimo że ich związkowi nie wróżono pomyślnej przyszłości, ci założyli szczęśliwą rodzinę, którą celebrytka chętne chwali się na Instagramie. Tym razem pokazała, jak świętowali drugie urodziny córki Rity. Tort robi niemałe wrażenie.

REKLAMA

Edyta Pazura świętuje urodziny córki

Edyta Pazura może pochwalić się idealną figurą, więc ciężko uwierzyć, że urodziła już trójkę dzieci. Celebrytka nie ukrywa, że bycie mamą daje jej wiele radości. Gwiazda głównie skupia się na wychowywaniu trójki pociech, co możemy szybko zauważyć, zaglądając na jej Instagram. Niedawno zobaczyliśmy, jak najstarsza córka Amelia spełniała się w roli fotografa i zrobiła mamie profesjonalną sesję zdjęciową.

ZOBACZ: Córka Edyty Pazury zrobiła jej profesjonalną sesję. Efekty są zaskakujące. ''Jestem bardzo dumna z tych zdjęć''

Tym razem to Edyta Pazura pochwaliła się nowymi zdjęciami z domowego przyjęcia, które urządziła z okazji drugich urodzin córki Rity. Przy okazji pokazała też archiwalne zdjęcie z córką, co skłoniło ją do kilku rodzicielskich przemyśleń.

(...) Dwa lata temu, ta piękna Dziewczynka o wyjątkowym imieniu Rita sprawiła, że każdy Dzień Dziecka jest dla nas jeszcze bardziej wyjątkowy - czytamy pod postem.

Na Instastory Edyta Pazura uchyliła nieco rąbka tajemnicy co do przyjęcia. Pochwaliła się elegancko nakrytym stołem, a także kilkupiętrowym tortem urodzinowym. Musimy przyznać, że wygląda pysznie. Zobaczcie zresztą sami.

Edyta Pazura instagram.com@edyta_pazura

Podoba wam sie?