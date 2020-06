Maja Hyży w końcu ogłosiła płeć trzeciego dziecka. "Będzie idealnym dopełnieniem..."

Maja Hyży jakiś czas temu oznajmiła, że spodziewa się trzeciego dziecka. Od tej pory jest nieustannie aktywna w mediach społecznościowych i wciąż publikuje urocze fotografie z ciążowym brzuszkiem i ukochanym partnerem. Kilka tygodni temu udostępniła wymowne zdjęcie, na którym widać, jak razem z ojcem wyczekiwanego potomka trzyma w rękach dwa małe misie o niebieskim i różowym kolorze. Artystka opisała post jedynie tajemniczym znakiem zapytania, podsycając domysły internautów na temat płci kolejnej pociechy. Fani Mai spekulowali, że może znów spodziewać się bliźniaków. Dopiero teraz kobieta rozwiała wszystkie wątpliwości!

Maja Hyży zdradziła płeć dziecka

Ogłoszenie płci dziecka na Instagramie nie jest w dzisiejszych czasach żadną nowością, choć nadal budzi takie same emocje i wywołuje sensację. Trik ze wskazaniem koloru różowego bądź niebieskiego na balonach lub pluszakach znają chyba niemal wszyscy i trzeba przyznać, że jest dosyć efektowny. Na dokładnie taki sam sposób poinformowania fanów o płci oczekiwanej pociechy zdecydowała się Maja Hyży. Jakiś czas temu opublikowała zdjęcie z dwoma misiami o różnych kolorach, pozostawiając internautom pole do interpretacji. Tym razem wszystko wyjaśniła! Który pluszak, a bardziej - który kolor wygrał? Wszystko wskazuje na to, że róż, a wokalistka nie kryje szczęścia.

It's a GIRL. Moja wymarzona, wyczekana dziewczynka - czytamy na profilu Hyży.

Internauci również podzielają radość Mai, twierdząc, że córeczka będzie świetnym dopełnieniem całej rodziny:

Będzie idealnym dopełnieniem chłopców. Gratulacje.

My także dołączamy do gratulacji i składamy najlepsze życzenia.