Jennifer Lopez bez wątpienia ma głowę do interesów. Gwiazda od lat utrzymuje się w czołówce amerykańskiego show-biznesu, wykorzystując popularność w różnych dziedzinach. Podbiła już Hollywood, a także branżę muzyczną, a teraz czas na sportowy rynek. Według najnowszych doniesień, Jennifer Lopez i jej narzeczony chcą kupić klub sportowy, dzięki któremu nieźle się wzbogacą.

Jennifer Lopez kupuje klub sportowy

Nie od dziś wiadomo, że gwiazda jest miłośniczką sportu. Jennifer Lopez regularnie trenuje, utrzymując ciało w doskonałej formie. Na tym jednak jej zainteresowanie sportem się nie kończy, co właśnie udowodniła, planując zakup klubu sportowego.

"New York Post" donosi, że Jennifer Lopez i Alex Rodriguez nawiązali współpracę z JP Morgan Chase, czyli jednym z największych holdingów finansowych na świecie, który w imieniu pary negocjuje zakup New York Mets - drużyny baseballowej z Nowego Jorku.

Obecnie klub sportowy należy do rodziny Wilponów, których jednak finanse zostały nadszarpnięte przez sytuację na świecie. Dlatego podjęli decyzję o sprzedaży drużyny, przy jednoczesnym zachowaniu małego pakietu udziałów. Jest to więc bez wątpienia okazja dla Jennifer Lopez i jej narzeczonego, którzy ponoć marzą o tym, by przywrócić dawną sławę drużynie i stadionowi, na którym klub odgrywa mecze. Nie da się jednak ukryć, że dla gwiazdy będzie to spory wydatek - transakcja może wynieść bowiem około dwóch miliardów dolarów. Można jednak podejrzewać, że zakup szybko się zwróci i to pewnie z nawiązką.