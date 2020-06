Anna Lewandowska i Robert Lewandowski niespełna miesiąc temu zostali po raz drugi rodzicami. Popularna para często chwali się swoimi pociechami w mediach społecznościowych, choć do tej pory nie zdecydowała się na pełne pokazanie wizerunku córek. Tegoroczny Dzień Dziecka jest dla Lewandowskich szczególnie ważny, ponieważ świętują go podwójnie, w większym gronie, do którego dołączyła niedawno Laura. Sportowcy opublikowali na Instagramie piękne fotografie, na których czule tulą do siebie maluchy, jednak to post Roberta zrobił furorę w sieci. Piłkarz stwierdził, że dzieci są dla niego największym szczęściem. Uroczy widok!

Robert Lewandowski w roli szczęśliwego ojca

Życie na świeczniku nie przeszkadza popularnemu piłkarzowi w tym, by jak najwięcej czasu poświęcać swojej rodzinie. Robert ostatnio wybrał się z żoną na romantyczną randkę, podczas której zakochani nie szczędzili sobie czułości. Teraz opublikował fotografię, na której widać, jak silna więź łączy go z malutkimi córkami. Laura i Klara, jak i inne dzieci, obchodzą dzisiaj szczególne święto, które Robert postanowił uczcić również w mediach społecznościowych. Dzień Dziecka w końcu jest tylko raz w roku!

Moje dzieci, moje największe szczęście - napisał na swoim profilu sportowiec, dodając do krótkiego stwierdzenia emotikonę w kształcie serca.

Pod postem Roberta pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy, a fani piłkarza nie kryli rozczulenia na widok dziewczynek, które wtulone są w ramiona popularnego ojca.

Idealna rodzina - wyznał jeden z internautów.

Zgadzacie się z opinią użytkowników Instagrama, że Lewandowscy to wzór miłości?