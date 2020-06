Od niespełna roku Agnieszka Kaczorowska spełnia się w roli mamy. Tańcząca aktorka poszła w ślady znanych koleżanek i podobnie jak one prezentuje w sieci treści związanych ze swoim maleństwem. Dzieli się swoimi doświadczeniami i reklamuje wiele dziecięcych produktów. Ostatnio postanowiła zmotywować obserwatorów do pozytywnego myślenia. Zachwalała macierzyństwo i zirytowała niektóre fanki.

Agnieszka Kaczorowska wdała się w dyskusję z internautkami

Najnowszy post na Instagramie gwiazdy przedstawia jej szczęśliwą rodzinę. W opisie możemy przeczytać, jak Agnieszka zachwala macierzyństwo.

Mam siłę, kiedyś odeśpię. Teraz mam inne zadanie. Moje dziecko mnie potrzebuje. Bycie mamą to super przygoda. Moje dziecko ma teraz czas pełen wyzwań. Znajduję sposób na odpoczywanie razem z moim dzieckiem - wyznaje tancerka.

Choć to piękne, co pisze, każdy doskonale wie, albo może podejrzewać, że wychowywanie małego dziecka to po prostu ciężki kawałek chleba. Niektóre internautki postanowiły nieco sprowadzić Kaczorowską na ziemię.

Masz za krótki staż jako mama, żeby wypowiadać się za wszystkie matki, bo w życiu są różne sytuacje.

Bardzo panią szanuję, ale w tym poście wszystko jest wyidealizowane jak pozowane zdjęcia matek na Instagramie, które zakłamują obraz macierzyństwa. Kobieta jest człowiekiem, a nie robotem, ma uczucia i ma prawo być przytłoczona macierzyństwem. Co z kobietami, które dotyka depresja poporodowa?

Na odpowiedź gwiazdy nie trzeba było długo czekać. Na drugi z komentarzy zareagowała następująco:

Taka kobieta powinna udać się do terapeuty.

Agnieszka Kaczorowska vs fanka screen Instagram / @agakaczor

Cóż, nie dziwimy się, że fanki zareagowały tak ostro. W końcu nie każda młoda mama może zarabiać na życie, publikując sponsorowane post w sieci i nie każda kobieta ma wsparcie w swoim partnerze.

