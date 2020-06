Królowa Elżbieta po raz pierwszy od wybuchu pandemii pokazała się publicznie. Monarchini wybrała się na konną przejażdżkę

Królowa Elżbieta II jest wielką miłośniczką jazdy konnej. Już od dzieciństwa szkoliła swoje umiejętności w tej dziedzinie, a przed wiele lat panowania doszła do perfekcji. W ostatnim czasie nie miała okazji korzystać z aktywnego wypoczynku, a wszystko przez szalejącego na świecie koronawirusa. 94-letnia monarchini nie pokazywała się publicznie i unikała zdjęć aż do teraz.

Królowa Elżbieta jeździ konno

Królowa Elżbieta II wycofała się z życia publicznego w połowie marca, gdy w Wielkiej Brytanii wprowadzono obostrzenia w związku z koronawirusem. Chwilę wcześniej wygłosiła orędzie do narodu, które odbiło się szerokim echem w mediach. Monarchini czas izolacji spędza w zamku w Windsorze i do tej pory unikała błysku fleszy. Wszystko po to, by zminimalizować ryzyko zakażenia.

W ubiegły weekend królowa wybrała się na przejażdżkę konną w parku. Mimo sędziwego wieku Elżbieta II wciąż jest w świetnej kondycji i nie zamierza rezygnować z ulubionej formy spędzania czasu. Bez wątpienia zdjęcia ucieszą wszystkich poddanych, bo świadczą o tym, że królowa czuje się dobrze.

Na zdjęciach widzimy królową, która w miniony weekend jeździła na czternastoletnim kucu w Home Park w Windsorze - czytamy na Twitterze.

Królowa ubrana była w oliwkową kurtkę, jasne bryczesy i białe rękawiczki. Głowę przykryła różową chustą w kwiaty. Agencja informacyjna DPA twierdzi, że termin opublikowania zdjęć z przejażdżki nie jest przypadkowy. We wtorek, drugiego czerwca przypada sześćdziesiąta siódma rocznica koronacji Elżbiety II.

Na dowód tego, że królowa już od najmłodszych lat uwielbia jazdę konną, na oficjalnym Twitterze rodziny królewskiej opublikowano również archiwalne zdjęcia Elżbiety II.