Anja Rubik krytykuje Elona Muska i misję kosmiczną Crew Dragon-Demo2. ''Miliardy dolarów, aby zadowolić ego''

Pod koniec maja doszło do historycznego zdarzenia. Pierwsza prywatna rakieta poszybowała do stacji kosmicznej. Nie wszyscy jednak zachwycili się tą misją. Anja Rubik gorzko wypowiedziała się o całym przedsięwzięciu i nie zostawiła suchej nitki na Elonie Musku, który jest założycielem SpaceX.

Anja Rubik krytykuje Elona Muska

Anja Rubik od wielu lat rozwija karierę supermodelki. Pojawia się na pokazach najsłynniejszych projektantów, na okładkach magazynów, a także bierze udział w kampaniach reklamowych największych domów mody. Jednak gwiazda wielokrotnie udowodniła, że ma szersze spojrzenie na to, co dzieje się na świecie i nie skupia się wyłacznie na modelingu. Udziela się również charytatywnie i bierze udział w wielu kampaniach społecznych. Niedawno skomentowała misję kosmiczną sfinansowaną przez firmę Elona Muska i nie szczędziła gorzkich słów pod adresem miliardera. Obszerny post opublikowała na InstaStories.

Miliardy dolarów, aby zadowolić ego! Podczas gdy nasza planeta i my walczymy! Ciągły brak pieniędzy na ochronę przyrody, na nowe, bardziej ekologiczne rozwiązania, na ocalenie gatunków na naszej planecie! Ale hej! Wydajmy miliardy w kosmosie, by szukać "planu B", bo spieprzyliśmy naszą planetę i nudno jest próbować ją ocalić - napisała.

Anja Rubik screen z Instagram @anja_rubik

Rubik nie kryła rozczarowania i wyznała, że te pieniądze można by przeznaczyć na ratowanie planety. Zdaniem supermodelki lot w kosmos w żaden sposób nie poprawi sytuacji na Ziemi, która i tak jest bardzo ciężka pod wieloma względami. To nie pierwszy raz, gdy podejmuje istotne społecznie tematy. Co roku bierze czyny udział w protestach kobiet. Los planety również nie jest jej obojętny i za każdym razem nawołuje do ochrony tego, co najcenniejsze. Ma rację?