Anna i Robert Lewandowscy skorzystali z pięknej pogody i wybrali się na spacer. Prawdopodobnie po raz pierwszy od dawna spędzili czas bez dzieci, a do tej pory nie opuszczali ich na krok. Rodzicom należy się przecież chwila odpoczynku, a chwile samotności zostały udokumentowane na zdjęciach.

Anna i Robert Lewandowscy na randce

W ostatnim czasie Anna Lewandowska nie mogła pozwolić sobie na odpoczynek. Trenerka ma ręce pełne roboty, a wszystko to za sprawą Laury, która niedawno pojawiła się w jej domu. Druga córka Ani przyszła na świat na początku marca. Robert podzielił się szczęśliwą nowiną na Instagramie, a pod jego postem pojawiły się setki gratulacji. Od tego czasu wszystkie oczy skupione są na małej córce. Dumni rodzice co chwila publikują nowe zdjęcia w mediach społecznościowych. Dzięki temu pozostają w stałym kontakcie ze swoimi wielbicielami, którzy mogą zobaczyć, jak wygląda ich codzienność. Tym razem postanowili wybrać się na randkę. Wiele wskazuje na to, że wybrali się bez córek, gdyż nie pojawiły się one na zdjęciach.

Takie chwile nie zdarzają się przecież często, więc Anna i Robert wybrali się na spacer, jednak nie zapomnieli o pracy. Odwiedziła ich fotografka, Dorota Szulc, która robiła zdjęcia trenerce do najnowszych projektów. Po zakończonej pracy wybrali się na wspólny spacer, a Dorota udokumentowała ich wspólne chwile we dwoje.

Mimo intensywnego czasu zarówno na twarzy Roberta, jak i Ani widać szeroki uśmiech. Małżonkowie wybrali się do parku i wyglądali na bardzo szczęśliwych. Trenerka miała na sobie efektowną kurtkę jeansową z dużym, azteckim nadrukiem na plecach projektu Isabel Marant i krótkie, czarne spodenki. Z kolei Robert postawił na białą kurtkę jeansową i oliwkowe spodnie. Oboje wyglądali bardzo stylowo.