Małgorzata Rozenek nie chce rodzić w Dzień Dziecka. Wyjaśniła, w czym przeszkadza jej data 1 czerwca

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wyczekują przyjścia na świat swojego pierwszego potomka. Celebrytka wprawdzie jest już matką od przeszło dziesięciu lat, ale były piłkarz dopiero po raz pierwszy zostanie ojcem. Termin porodu prezenterka ma wyznaczony na 3 czerwca, jednak jak to w przypadku maluchów bywa często rodzą się wcześniej. Gwiazda liczy się z tym, jednak bardzo nie chce, by czas rozwiązania nadszedł w Dzień Dziecka.

Małgorzata Rozenek nie chce urodzić dziecka 1 czerwca. Wyjaśnia dlaczego

Rozenek przez sześć miesięcy dzielnie relacjonowała w social mediach przebieg ciąży - z chęcią udzielała wywiadów, publikowała w sieci zdjęcia zaokrąglonego brzucha, czy odpowiadała na pytania fanów pod postami na Instagramie. Właśnie pod jednym z ostatnich wyznała, że nie chciałaby rodzić 1 czerwca.

Bardzo bym nie chciała, żeby dzidziuś Majdana rodził się w Dzień Dziecka, bo sama się urodziłam w Dzień Dziecka i znam ten ból. Fajnie, jak każdy ma swój dzień i swoje święto. A jak będzie… zobaczymy – stwierdziła, odpowiadając internautce na pytanie, czy poród już się zaczął.

Cóż, może synuś wysłucha próśb mamy i faktycznie "poczeka" do 3 czerwca, albo chociaż 2? Tak czy inaczej to chyba najmniej istotna kwestia. Najważniejsze, by chłopiec urodził się zdrowy! Tymczasem redakcja Plotka już teraz pragnie złożyć Małgorzacie życzenia - dużo zdrowia i siły z czterema facetami pod jednym dachem!

