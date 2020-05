Karolina Szymczak z zawodu jest aktorką. Mogliśmy zobaczyć ją, chociażby w filmie "Polityka" w reżyserii Patryka Vegi. Dodatkowo zajmuje się modelingiem. Choć część planów przerwała jej trudna sytuacja panująca na świecie, teraz i tak musi wszystkie odwołać. Aktorka miała wypadek na rowerze, czego skutki są dosyć poważne.

Karolina Szymczak miała wypadek

O całym zdarzeniu dowiedzieliśmy się z Instagrama Karoliny. To tam opublikowała zdjęcie w temblaku.

Miały być zabawy na rowerku, a jest zwichnięcie ze złamaniem barku. Tutaj dosłownie mogę użyć powiedzenia, gdyby kózka (na rowerze) nie skała, to by barku nie złamała. 2020, co ten rok jeszcze przyniesie... Czerwiec natomiast zapowiada się ciekawie. Uważajcie na siebie, naprawdę polecam - podpisała zdjęcie.

Pod opublikowanym postem wiele osób życzy jej szybkiego powrotu do zdrowia.

Dużo zdrówka i szybkiego powrotu do sprawności! Z barkiem niestety nie ma żartów.

Zdrowia życzę - czytamy.

Karolina Szymczak - kariera

O aktorce zrobiło się głośno w 2013 roku za sprawą filmu "Harcules", w którym wystąpiła. Karolina już od 15 roku życia zajmowała się modelingiem, gdzie zdobywała wiele sukcesów. Część życia spędziła także w Mediolanie, by zrobić prawdziwą karierę w świecie mody. Po kilku latach wróciła jednak do Polski. Na początku zamieszkała we Wrocławiu, później przeprowadziła się do Warszawy.

Aktorka od roku jest w związku małżeńskim z aktorem Piotrem Adamczykiem. Para bardzo dba o prywatność i stroni od mediów. Wiadomo tylko, że ukochanych dzieli duża różnica wieku.