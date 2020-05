Brad Pitt świętował urodziny córki Shiloh ze wszystkimi swoimi dziećmi. Podarował jej niezwykły prezent

Brad Pitt w ostatnim czasie nie miał dobrego kontaktu ze swoimi dziećmi. Wszystko przez relację z byłą żoną Angeliną Jolie, która nieustannie zaogniała ich konflikt. Doszło nawet do tego, że Brad z najstarszym synem Maddoxem nie rozmawiali ze sobą od miesięcy. Mimo to aktor nie ustępował i ciągle starał się naprawić relacje w jego rodzinie. Najwyraźniej w końcu mu się udało, ponieważ sam zorganizował przyjęcie urodzinowe dla córki Shiloh, podczas którego obecne były wszystkie jego dzieci, nawet syn Maddox.

REKLAMA

Zobacz wideo Angelina Jolie i Brad Pitt rozwiedli się. Poznajcie historię ich miłości

Brad Pitt świętuje urodziny Shiloh

Według portalu The Sun aktor zorganizował wystawne przyjęcie urodzinowe. W uroczystości wzięły udział wszystkie dzieci Brada, a samo przyjęcie było zorganizowane w ogromnym domu aktora w Los Feliz w Kalifornii.

Brad naprawdę chciał sprawić, aby dzień Shiloh był wyjątkowy i planował go już od jakiegoś czasu. Nie może uwierzyć, że tak szybko urosła - poinformował informator The Sun.

Urodziny Shiloh naprawdę połączyły ich wszystkich. Miała mnóstwo prezentów do otwarcia - dodał informator.

Co więcej, okazuje się, że sławny tata również postarał się w kwestii prezentu dla córki. Shiloh od dawna interesuje się fotografią, więc od taty dostała zabytkowy aparat Polaroid i album z ich wspólnymi fotografiami.

Z pewnością to był wyjątkowy dzień dla całej ich rodziny. Warto przypomnieć, że dzieci Brada większość czasu (szczególnie w tym trudnym okresie) spędzały ze swoja mamą Angeliną Jolie, której dom jest zaledwie kilka minut od domu Brada. Mimo to aktor miał nieustannie trudności z widzeniem swoich dzieci. Doszło nawet do tego, że Shiloh błagała tatę, by zabrał ją do siebie. A jak podają amerykańskie media, podobno Brada z córką łączy wyjątkowa więź.