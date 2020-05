Księżna Kate i książę William nadal wiodą prym jeśli chodzi o ulubioną parę w rodzinie królewskiej. Brat drugiego w kolejce do tronu członka royalsów nie stanowił zbytniego zagrożenia, ponieważ część Brytyjczyków nie przepadała za jego żoną. Meghan Markle była opisywana w mediach jako konfliktowa celebrytka, która za nic miała opinie innych. Ostatnio pozwała tabloid, ale przegrała. W jej ślady poszła szwagierka. Jaki wyrok zapadnie w jej przypadku?

REKLAMA

Zobacz wideo Kate i William pokazali, jak ich dzieci dziękują służbie zdrowia, walczącej z koronawirusem

Księżna Kate i książę William pozywają tabloid za publikowanie nieprawdziwych treści

Książęca para Cambridge również spotyka się z krytyką i hejtem. Tabloidy żerują na ich popularności i często wymyślają brednie na ich temat. Kate i William chcą położyć temu kres i idą na wojnę z jednym z magazynów.

Kate i William zazwyczaj nie uczestniczą w procesach sądowych z tabloidami, ale tym razem miarka się przebrała. Rzeczy opisane w tekście są zwyczajnie nieprawdziwe i okrutne, a do tego seksistowskie - donosi informator z Pałacu w rozmowie z "Daily Mail".

Co tak bardzo rozwścieczyło księżną i jej męża? Jakiś czas temu w magazynie "Tatler" pojawił się artykuł, sugerujący, że Kate jest zła na Harry'ego i Meghan za odejście z rodziny królewskiej, ponieważ ma przez to ręce pełne roboty.

Kate jest wściekła. Pracuje bezustannie, niczym szef ogromnej firmy. To wszystko przez Sussexów, którzy swoim odejściem sprawili, że poczuła się tak, jakby "wrzucili ją pod autobus" - twierdził informator.

W artykule odniesiono się również do konfliktu Middleton z Markle, którego one same nigdy publicznie nie potwierdziły. Tabloid opisywał, że spór zaczął się w momencie, kiedy amerykańska aktorka postawiła na swoim i sama zdecydowała, jakiej długości będą sukienki jej druhen na ślubie z Harrym.

Ta historia zawiera wiele nieścisłości i fałszywych informacji, które nie zostały skonsultowane z Pałacem Kensington przed publikacją - czytamy w oficjalnym oświadczeniu Pałacu Kensington.

Autorka artykułu, Anna Pasternak, postanowiła skomentować również szczupłą sylwetę Kate, porównując ją do tej, jaką miała nieżyjąca już matka jej męża, księżna Diana. Wspomniano o rzekomych problemach z zaburzeniami odżywiania.

Jak potoczy się sprawa? Będziemy na bieżąco śledzić doniesienia ze Zjednoczonego Królestwa.