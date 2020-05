Oliwia Bieniuk wyrasta powoli na prawdziwą gwiazdę. Córka Jarosława Bieniuka i uwielbianej przez widzów Anny Przybylskiej jest śliczna i ma zadatki na wybiegową modelkę. Siedemnastolatka już próbuje swoich sił w branży i ostatnio wzięła udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej. Nie tylko ona ma predyspozycje do bycia publiczną osobą. W social mediach coraz aktywniejszy jest jej młodszy brat, czternastoletni Szymon. Na InstaStories opublikował w sobotę zdjęcie z rodzoną siostrą.

Oliwia Bieniuk i Szymon Bieniuk pozują przed lustrem

Wspomniane zdjęcie przedstawia rodzeństwo pozujące przed lustrem w domu. Oliwia ma na sobie pudrowo różową bomberkę i białe spodnie 7/8. Stylizację uzupełniła małą torebką na ramię, okularami i wysokimi trampkami. Szymon z kolei zdecydował się na czarny "look", z czego najbardziej wyrazistym elementem jest stylowa rybacka czapka.

Oliwia Bieniuk, Szymon Bieniuk screen Instagram / @bieniuk_szymon

Czekamy, aż dołączy do nich młodszy brat, dziewięcioletni Jan. Jego zdjęć w sieci jest jeszcze mało, jednakże niedługo chyba się to zmieni. Rodzina Bieniuków jest bardziej medialna od czasu, kiedy na świat przyszedł syn Jarosława i Martyny Gliwińskiej, Kazik. Rodzeństwo chętnie pozuje do zdjęć. Oliwia zrelacjonowała jakiś czas temu nawet sesję zdjęciową z maluchem w roli głównej.

