"Ślub od pierwszego wejrzenia". Asia szczerze o popularności: Nie potrafię się w tym odnaleźć [TYLKO U NAS]

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, który minionej wiosny zyskał ogromną popularność. Choć finał eksperymentu społecznego mamy już za sobą i wiemy, które pary zdecydowały się pozostać w małżeństwie, emocje nadal nie opadają. Czwarta edycja z pewnością zostanie zapamiętana przez widzów, bo aż dwie pary pozostały w małżeństwie. Postanowiliśmy zapytać się Asi, która razem z Adamem zdecydowała się na rozwód, jak radzi sobie po programie. Okazuje się, że popularność może być męcząca.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Magdalena Chorzewska odpowiada na pytania o program

Asia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze o życiu po programie

Asia w programie wyszła za Adama. Choć z pozoru bardzo do siebie pasowali, ich relacja nie wyglądała tak, jak ją sobie wyobrażała Asia. Para miała wiele cichych dni i niedopowiedzeń. Poskutkowało to tym, że w dniu wyboru Asia chciała jeszcze powalczyć o związek, a Adam zrezygnował z małżeństwa. Jak się okazuje, była to dla niej niezwykle cenna lekcja. Więcej przeczytacie o tym TUTAJ.

Nie żałuję decyzji. Program bardzo dużo mnie nauczył, a przede wszystkim mogłam zobaczyć siebie z boku. Oglądając siebie na ekranie, wiedziałam, nad czym mam pracować. Mam wspaniałych ludzi wokół siebie, którzy przez ten cały czas byli dla mnie wsparciem - powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

Jednak program i popularność z nim związana niosą swoje konsekwencje, o czym sama się przekonała.

Nie potrafię jedynie się odnaleźć w tym, że jestem rozpoznawalna - dodała Asia.

Mimo to podkreśla, że jest naprawdę szczęśliwa i nie żałuje zaufania do ekspertów. Wiele może też wskazywać na to, że Asia próbuje układać swoje życie uczuciowe. Na jej profilu na Instagramie znalazło się zdjęcie, na którym widać, że wybrała się do kawiarni z tajemniczym mężczyzną. Na ujęciu znalazły się dwie kawy oraz ciasto. Gdy ją zapytaliśmy, czy z kimś się spotyka, to nie chciała jednak komentować. My życzymy Asi, żeby szybko udało jej się znaleźć prawdziwą miłość.