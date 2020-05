Choć oficjalnie kampania prezydencka jeszcze się nie zaczęła (stanie się to dopiero po ogłoszeniu daty wyborów przez Marszałka Sejmu), Andrzej Duda nie traci czasu i spotyka się z wyborcami w całym kraju. Chętnie opowiada również w mediach o swoich urzędowych decyzjach. Ostatnio wiele mówi się o budowie kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej. W sobotę prezydent wybrał się z premierem na północ Polski. Zorganizowali wspólną konferencję, a później skoczyli na lunch. Zamówili piwo.

Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki na lunchu

Prezydent i premier chętnie pojawiają się ostatnio razem. Politycy zapewniają o świetnej współpracy, która służy Polsce, co ma przekonać wyborców Andrzeja Dudy, by podczas wyborów właśnie na niego oddali swój głos. W sobotę po wspólnej konferencji wybrali się na obiad, do którego zamówili piwo. Wznieśli toast, co zostało uwiecznione na zdjęciu, które opublikował w sieci Radosław Fogiel.

#PracaNieKłótnie - napisał pod postem rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości.

Internauci jak zwykle nie zawiedli i w komentarzach pojawiło się mnóstwo zarzutów pod adresem głowy państwa i Prezesa Rady Ministrów, że w pracy nie powinno się spożywać napojów alkoholowych.

W pracy się chyba raczej nie pije. Nawet chyba piwa bezalkoholowego za bardzo nie wypada.

Jakbym ja pił w pracy- to odpowiadałbym z kodeksu karnego.

Alkohol w pracy... Obaj do zwolnienia i to dyscyplinarnie! - grzmiał jeden z obywateli.

Cóż... Na zdrowie!

