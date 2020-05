"Ślub od pierwszego wejrzenia". Łukasz pokazał rodzinne nagranie. Widać na nim ciążowy brzuszek Oliwii

Oliwia i Łukasz są tą parą, która z triumfem zakończyła eksperyment społeczny, jakim był udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Co więcej para nie tylko została w małżeństwie, ale i krótko po zakończeniu emisji programu przywitali na świecie swoje pierwsze dziecko - synka Franka. Było to ogromne zaskoczenie dla widzów, którzy nawet nie wiedzieli o ciąży Oliwii. Teraz, gdy sprawa stała się jasna, para chętnie publikuje wspólne zdjęcie, uchylając rąbka tajemnicy. Tym razem jednak to Łukasz pokazała uroczy filmik, na którym mówił do brzucha Oliwii.

Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał wideo

Na profilu instagramowym Łukasza pojawiło się wideo jeszcze z czasów ciąży Oliwii. Możemy na nim zobaczyć, jak ona leży, a przyszły tata w uroczy sposób mówi do brzuszka.

Ludzie mówią, że warto uczyć dzieci od pierwszych dni życia. Ja postanowiłem Franka uczyć już w brzuchu. Efekty już widać, wystarczy zrobić głośniej - podpisał wideo Łukasz.

Taki widok wzruszył internautów i pod zamieszczonym postem pojawiło się wiele komplementów. Internauci są zgodni, że Franek jest oczkiem w głowie swojego taty.

Piękny widok! Zdrówka dla Franusia!

O Jezuniu jak słodko

Przesłodkie! - czytamy.

Przypomnijmy, że Oliwia urodziła dokładnie w Dzień Matki - 26 maja. Ciąża Oliwii była utrzymywana w ścisłej tajemnicy do samego końca, ponieważ uczestnicy nagrywali odcinki ponad rok temu. Choć plotki o ich związku i domniemanej ciąży krążyły już od dawna, para nie komentowała tej sprawy. Widzowie dowiedzieli się o wszystkim podczas finałowego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia".