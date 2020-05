Agnieszka Chylińska z wiankiem na głowie na zdjęciu z młodości. "Promienny uśmiech, promienna Aga"

Agnieszka Chylińska jest jedną z tych polskich gwiazd, które na przestrzeni ostatnich lat przechodziły niesamowite metamorfozy. Ostatnio przypominaliśmy je wszystkie z okazji 44. urodzin artystki. W minionej dekadzie piosenkarka zmieniała wizerunek co najmniej pięć razy, a wyszukanymi fryzurami chwali się do tej pory. Nie powinien dziwić więc fakt, że uwagę przykuwa nowe zdjęcie, które pojawiło się na jej instagramowym koncie. Agnieszka zapozowała do niego mając dwadzieścia kilka lat. Pamiętacie jej długie kruczoczarne włosy?

Agnieszka Chylińska na zdjęciu sprzed lat

Maj w tym roku choć raczył nas słonecznymi dniami, nie bywały one ciepłe. Temperatura często nie przekraczała nawet 15 stopni, co mocno zasmuciło Agnieszkę Chylińską. W ostatni tegoroczny majowy weekend gwiazda podzieliła się więc refleksją, której towarzyszyła wiosenna fotografia sprzed lat. Piosenkarka zapozowała do niej siedząc na kocyku na trawie. Na głowie miała wianek i kruczoczarne włosy.

Kiedyś w maju bywało znacznie cieplej. Spokojnego weekendu - życzyła fanom.

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani pisali, że im również brakuje ciepłych dni. Zwrócili też uwagę na uśmiech artystki.

Piękny uśmiech!

Ale fajna fotka!

Promienny uśmiech, promienna Aga. Dużo słońca życzę!

Fakt, z przyjemnością patrzy się na przepełnione radosną energią zdjęcia Agnieszki. Czekamy na więcej takich "wspominajek" z przeszłości!

