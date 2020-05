Paulina Smaszcz ma nowego partnera. To były gwiazdy "Na dobre i na złe"

Jesienią ubiegłego roku media obiegła wiadomość o rozwodzie Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz. Para przez wiele lat uchodziła za idealną, dlatego też ich decyzja zaskoczyła fanów. Dziennikarz niechętnie komentował rozstanie z żoną. Ona jednak przyjęła inną taktykę i ze szczegółami opowiedziała o rozpadzie małżeństwa w wywiadzie dla "Vivy!". Prezenterka jeszcze kilkukrotnie odnosiła się publicznie do rozwodu, ale wiele wskazuje na to, że po kilku miesiącach finalnie zamknęła ten rozdział swojego życia. Co więcej, w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna.

Paulina Smaszcz ma nowego partnera

Jeszcze kilka tygodni temu Paulina Smaszcz zachęcała swojego byłego już męża, aby znalazł sobie nową partnerkę. Póki co nie słychać jednak o tym, żeby Maciej Kurzajewski znów był w związku. Tymczasem dziennikarka zaczęła układać sobie życie u boku nowego mężczyzny. Nowym związkiem pochwaliła się już na Facebooku. Zmieniła swój status z "wolny" na "w związku", a pod postem oznaczyła Rafała Krauze.

Co ciekawe, wybranek Pauliny Smaszcz nie jest związany z show-biznesem, ale ma na koncie związek ze znaną aktorką, Olgą Bończyk. Para spotykała się kilka lat temu. Ich miłość nie przetrwała próby czasu, a zapalnikiem miały być różnice w kwestii posiadania potomstwa. Krauze chciał mieć dzieci, natomiast Bończyk niekoniecznie.

Paulina Smaszcz ma już dwóch synów ze związku z Maciejem Kurzajewskim. Czyżby chciała mieć więcej dzieci? Pewnie jeszcze za wcześnie na takie spekulacje. Coś nam jednak mówi, że jej związek z Rafałem Krauze to coś poważniejszego. Skoro zdecydowali się go upublicznić, to musi znaczyć, że są pewni swoich uczuć.