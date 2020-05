Radosław Majdan planuje pępkowe. Już zaprosił przyjaciół

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan dosłownie w ciągu najbliższych dni powitają na świecie pierwsze wspólne dziecko. Dla swojego syna już przygotowali wszelkie wygody - urządzili pokoik oraz złożyli dla niego kołyskę, która stanęła w ich sypialni. Były bramkarz, który w wieku 48 lat po raz pierwszy zostanie tatą, nie ukrywa swojej radości, że ich rodzina się powiększy.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek pokaże twarz dziecka?

Radosław Majdan szykuje pępkowe

Tym razem na jego profilu pojawiło się zdjęcie Majdana z przyjaciółmi. W kadrze znajdują się wyłącznie mężczyźni. Dopatrzyliśmy się, że fotografia została zrobiona podczas przyjęcia urodzinowego, które były bramkarz zorganizował, kiedy rząd zniósł obostrzenia. Przy okazji zwrócił się do znajomych:

Powoli szykujcie formę #friends (to dotyczy również nieobecnych na zdjęciu) - napisał.

Tym samym zasugerował, że już szykuje pępkowe. Wśród gości znalazł się m.in. Antek Królikowski, z którym on i Małgosia są bardzo blisko oraz kierownik zespołu Dody. Panowie na pewno przyjmą zaproszenie, co potwierdził aktor:

Czekam na telefon - zwrócił się do Radka.

Czyżby Radosław Majdan dał do zrozumienia, że poród jest tuż-tuż? A może Małgorzata Rozenek trafiła na porodówkę, a przyszły tata nie mógł powstrzymać emocji? Co więcej, prezenterka od kilkunastu godzin nie dodała nic na swój profil, a do tej pory była dość aktywna. Rozenek nie ukrywa, że bardzo by chciała, żeby ich syn już pojawił się na świecie - pod koniec ciąży znacznie przytyła i jest jej coraz ciężej. Od kilku dni jest już w gotowości i czeka "aż jaśnie pan mały Majdan sam zdecyduje". Więcej przeczytacie o tym TUTAJ.