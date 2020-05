"Forbes" odebrał Kylie Jenner tytuł "najmłodszej miliarderki świata"

4v godzinę temu Oceniono 2 razy 2

"Siostry Kardashian można kochać lub nienawidzić."



Każdy produkt medialny, odpowiednio wylansowany, można "kochać". To jest czysta psychologia i manipulacja prostymi, podatnymi na wpływy. A że to (według badań) około 80% populacji, więc baza jest ogromna.



A wszystko po to, by oligarchia miała się dobrze, masy były "uśpione" i zajęte durnotami, zamiast autorefleksją. Plebs ma co do gara włożyć, kogo oplotkować i podziwiać (od tego są właśnie celebryci), na dokładkę jeszcze jakiś durnowaty sport (oczywiście w formie biernej, jako widz), no i wszystkie potrzeby plebsu zaspokojone.



Oligarcha może spać spokojnie. Cwane gapy z PR już się o to zatroszczyły. Sto lat inżynierii społecznej nie poszło na marne. A zaczynał siostrzeniec Freuda, werbując amerykańskich chłopców na pierwszą wojnę światową...