Książę Harry od dwóch lat jest mężem Meghan Markle. Zanim jednak ustatkował się u boku byłej aktorki, wcześniej prowadził bardzo bogate życie towarzyskie. Swego czasu brytyjskie media chętnie rozpisywały się o jego romansach. W latach 2012-2014 Harry był związany z angielską modelką Cressidą Bonas. O kobiecie zrobiło się ostatnio głośno.

Cressida Bonas otrzymała przełomową rolę

Dzięki związkowi z księciem Harrym kariera Cressidy nabrała tempa. Celebrytka nie była jednak szczęśliwa u boku wnuka królowej Elżbiety II. W jednym z ostatnich wywiadów przyznała, że bardzo męczyła ją łatka "dziewczyny księcia". Co ciekawe, po kilku latach znalazła miłość u boku mężczyzny o tym samym imieniu, co jego poprzednik. Jej serce skradł Harry Wentworth Stanley. Para już planuje ślub.

Cressida Bonas jest nie tylko modelką, ale też aktorką. Co prawda nie udało jej się przebić do pierwszej ligi brytyjskich gwiazd, ale to może się już niedługo zmienić. 31-latka otrzymała bowiem przełomową rolę w swojej karierze. Już niedługo widzowie BBC będą mogli oglądać ją w nowym serialu "White House Fam". Bonas zagrała schizofreniczną matkę bliźniaków, której zarzuca się zabójstwo jej przybranych rodziców. Brzmi bardzo mrocznie. Kobieta nie ukrywa, że od dawna marzyła o takiej roli.

Mam nadzieję, że uda mi się zagrać podobne postaci. Tak chcę kontynuować swoją aktorską karierę - przyznała w wywiadzie dla dziennika "Evening Standard".

Do sieci trafiło już pierwsze zdjęcie z planu "White House Fam". Cressida za nic nie przypomina na nim siebie. Na potrzeby roli zmieniła kolor włosów oraz została umalowana zupełnie inaczej niż na co dzień. Spora metamorfoza.

Cressida Bonas w serialu mat. prasowe