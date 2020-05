Małgorzata Socha szczotkuje zęby na wspólnym zdjęciu z dziećmi.

Małgorzata Socha święci sukcesy nie tylko na polu zawodowym, ale też prywatnym. 39-latka jest szczęśliwą żoną i matką trójki dzieci. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" chętnie udziela się też w mediach społecznościowych. W szczególności upodobała sobie Instagram. Tam nie tylko relacjonuje swoją codzienność, ale też zarabia na postach sponsorowanych. Socha z pewnością doceniła to dodatkowe źródło dochodu w momencie, gdy zamknięto teatry, a prace na planach filmowych zostały wstrzymane.

Zobacz wideo Małgorzata Socha: Był taki moment, że zastanawiałam się nad zmianą zawodu

Małgorzata Socha z dziećmi na Instagramie

Małgorzata Socha może pochwalić się ogromną liczbą obserwatorów na Instagramie. Jej profil śledzi już prawie 900 tysięcy osób. Aktorka chętnie wrzuca do sieci zdjęcia swoich córek Zosi i Basi oraz syna Stanisława. Konsekwentnie przestrzega jednak jednej zasady - nie pokazuje twarzy dzieci. Od czasu do czasu zdarza jej się jednak częściowo pokazać wizerunek swoich pociech. Tak też było ostatnio. Do najnowszego zdjęcia Socha zapozowała razem z dziećmi. Co prawda żadne z nich nie patrzyło prosto w obiektyw, ale jak na Małgosię, to i tak pokazała dużo.

Rodzinna fotka Małgorzaty Sochy została wykonana przy okazji wspólnego szczotkowania zębów. Uroczy kadr rozczulił internautów, a w komentarzach nie brakuje miłych słów oraz wyrazów sympatii pod adresem gwiazdy.

Jaka cudowna trójka - czytamy.

Jak widać Małgorzata Socha coraz śmielej pokazuje swoje dzieci w mediach społecznościowych. Czy zdecyduje się pokazać całe twarze swoich pociech? Czas pokaże. Ostatnio Kasia Cichopek uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała na Instagramie, jak wygląda jej córka.