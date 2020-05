Szczyt popularności Kylie Minogue przypadł na początek lat dwutysięcznych, jednak ta wciąż świetnie radzi sobie w światowym show-biznesie. Złośliwi uważają, że jej gwiazda dawno już zgasła i skupiają się jedynie na jej operacjach plastycznych i licznych romansach. Mimo to piosenkarka wciąż może liczyć na oddanie swoich fanów, którzy wspierają ją i tłumnie przychodzą na koncerty. Trudno w to uwierzyć, ale artystka właśnie skończyła 52 lata. Lata lecą, a Kylie wciąż prezentuje się znakomicie, co zauważają zachwyceni internauci.

Kylie Minogue świętuje 52. urodziny

W czwartek Kylie Minogue świętowała swoje 52. urodziny. Piosenkarka z tej okazji zamieściła na Instagramie czarno-białą fotkę, na której widzimy, jak wznosi toast z kieliszkiem białego wina.

Urodziny GOTOWE! Podnoszę swój kieliszek, aby kochać was wszystkich! Jeszcze raz dziękuję za życzenia urodzinowe - czytamy pod najnowszym postem gwiazdy.

W komentarzach nie brakuje urodzinowych życzeń, a także masy komplementów. Internauci są pod wrażeniem tego, jak artystka świetnie się prezentuje. Niektórzy z nich uważają, że czas się dla niej zatrzymał.

Nie mogę uwierzyć, że kończysz 52 lata. Wyglądasz na 20 lat młodszą!

Dla Ciebie czas się już dawno zatrzymał. Piękna!

Mam nadzieję, że wyjątkowo spędziłaś ten piękny dzień. Samych wspaniałości piękna - piszą pod zdjęciem.

O operacjach plastycznych Kylie Minogue krążą już legendy, jednak liczy się efekt, a ten jest oszałamiający. Zgadzamy się z fanami artystki w 100 %! Wy też podzielacie ich entuzjazm?