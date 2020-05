Teraz gdy koncerty nie mogą się odbywać, a kina i teatry są pozamykane, większość artystów nie może swobodnie zarabiać. Często jedynym źródłem dochodu jest dla nich udział w reklamie, co ratuje ich budżet. Niestety i to źródełko dochodu może wyschnąć, o czym doskonale przekonał się Piotr Adamczyk. Aktor na reklamie banku zarabiał ogromne pieniądze, jednak teraz zastąpi go Radosław Kotarski, znany polski youtuber.

Piotr Adamczyk stracił reklamę

Od prawie ośmiu lat Piotr Adamczyk był twarzą jednego z banków. Ten pod koniec zeszłego roku został przejęty przez inny, który reklamowany jest przez Radosława Koterskiego, znanego choćby z kanału "Polimaty" na YouTube. Gdy banki się połączyły, obaj panowie wystąpili w jednym spocie. Okazuje się jednak, że była to jednorazowa akcja. Piotr Adamczyk na razie nie będzie już brał udział w reklamie. Przedstawiciel banku w rozmowie z "Super Expressem" wytłumaczył, skąd taka decyzja.

Pod koniec ubiegłego roku miała miejsce kampania wizerunkowa nawiązująca do połączenia banków. W reklamie spotkali się Piotr Adamczyk, który przez wiele lat pojawiał się w reklamach dawnego Euro Banku i Radek Kotarski występujący w spotach Millennium. Bardzo się cieszymy, że obaj panowie mogli razem wspierać fuzję banków. Obecnie kontynuujemy współpracę z Radkiem Kotarskim, ale w przyszłości nie wykluczamy kooperacji z innymi osobami, w tym również z Piotrem Adamczykiem. Jest to wynik decyzji dotyczącej funkcjonowania banku pod marką Millennium, która jest utożsamiana z osobą Radka Kotarskiego - zdradziła Iwona Jarzębska, dyrektor ds. Public Relations.

Ile zarabia Piotr Adamczyk na reklamach?

Reklamowanie banku było sporym zastrzykiem gotówki na Piotra Adamczyka. Jak udało się wyliczyć "Super Expressowi" aktor przy podpisaniu umowy otrzymał 750 tys. zł, a następnie za każdy rok od 400 do 450 tys. zł. Wynika z tego, że przez lata współpracy mógł wzbogacić się aż o 4 miliony złotych. Ta suma robi wrażenie!