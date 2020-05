"Stop celebrytyzacji pseudonauki". Eksperci ruszają z akcją. Chcą walczyć z bzdurami, które opowiadają "gwiazdy"

Od kilku miesięcy na świecie trwa pandemia koronawirusa. Tysiące lekarzy pomagają chorym, służby robią wszystko, by choroba się nie rozprzestrzeniała, a większość obywateli stosuje się do nakazów. Jednak są i tacy, którzy uważają, że wiedzą lepiej niż lekarze, a teorie, których naoglądali się w internecie to prawda, którą ukrywają przed nami rządy państw.

REKLAMA

Zobacz wideo Viola Kołakowka oburzyła się paniką Polaków w obliczu koronawirusa. "Pogięło was"

Niestety, teorie głoszone zazwyczaj przez niewątpliwie oświeconych, ale jednak alternatywnych "ekspertów", którzy nie mieli szerokiej publiczności, były ostatnio opowiadane przez celebrytów, których zasięgi są szerokie. Przykładów jest mnóstwo - od nawoływania do nie noszenia maseczek, po przekonanie, że koronawirusa nie ma, szczepionka ma nas zabić, a za wszystko odpowiada Bill Gates i jego 5G.

Ruszyła akcja "Stop celebrytyzacji pseudonauki"

Apel "Stop celebrytyzacji pseudonauki" został podpisany przez 20 fundacji i organizacji (m.in. Fundację Rak'n'roll czy Polskie Stowarzyszenie Diabetyków). Wpis zamieszczono na Facebooku Fundacji Watch Health Care.

Organizacje pacjenckie na co dzień mają kontakt z chorymi. Wśród pacjentów są tacy, którzy dziś ponoszą zdrowotne konsekwencje z powodu zaufania, jakim obdarzyli pseudomedycznych hochsztaplerów. Zdarza się, że organizacje pacjenckie otaczają opieką rodziny, których bliscy, pod wpływem pseudonaukowych teorii, nie zgadzają się na podjęcie leczenia o udowodnionej skuteczności, odbierając sobie tym samym szansę na skuteczną terapię - czytamy na początku apelu.

Obiecujemy, że będziemy się odważnie rozprawiać z pseudmedycznymi wypowiedziami osób publicznych i wspólnie z branżowymi ekspertami szukać sposobów, które pomogą ograniczyć to niebezpieczne zjawisko - tymi słowami kończy się wpis fundacji i stowarzyszeń.

Celebryci o koronawirusie

Ilość "gwiazd", które postanowiły podzielić się przemyśleniami i zdobywaną na tajemniczych stronach wiedzą jest duża i niestety rośnie. Do Ivana Komarenki, Dody, Edyty Górniak (która "wolałaby umrzeć niż dać się zaszczepić"), Violi Kołakowskiej (chyba głównej twarzy koronasceptyzmu) dołączył niedawno surfer Wojciech Brzozowski, który w "Pytaniu na Śniadanie" awanturował się z lekarzem. Można by tak jeszcze długo wymieniać, ale te teorie są szkodliwe i zaprzeczają istnieniu nauki.

Przypominamy: Awantura w "Pytaniu na śniadanie". Wojciech Brzozowski pokłócił się z lekarzem na wizji. Oberwało się też Marcelinie Zawadzkiej

Zamknięci w domach ludzie, pełni niepokoju o jutro stali się ofiarami medialnego chaosu. Wśród masy sprzecznych informacji ze wszystkich stron, pojawiły się wypowiedzi tych, których znamy z pierwszych stron kolorowych gazet. Niektórzy drwili z sytuacji epidemicznej, podważając sens podejmowanych przez niemal cały świat działań izolacyjnych, a niektórzy ekspresowo stawali się pseudoekspertami w zakresie wirusologii, przekonując na przykład, że picie ciepłej wody wypłucze koronawirusa z gardła - czytamy w apelu zrzeszonych organizacji.

Pamiętajcie, jeśli czujecie się źle, jedynym rozwiązaniem jest wybranie się do lekarza. Porad od gwiazd lepiej słuchać w kwestii dbania o cerę czy ćwiczeń na pośladki.