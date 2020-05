Wszystko zaczęło się niewinnie. Doda wrzuciła na Instagram selfie z samochodu. W białym t-shircie i delikatnym makijażu prezentuje się ślicznie. Ale pod postem nie znajdziemy tylko zachwytów oddanych fanów. Wywiązała się wciągająca dyskusja na temat obecności Dody w "The Voice of Poland". A raczej nieobecności.

Doda pojawi się w "The Voice of Poland"?

Doda to dość kontrowersyjna wokalistka z prostego powodu - mówi to, co myśli i lubi zwracać na siebie uwagę. Piosenkarka wypowiadała się w ostatnim czasie choćby na temat dokumentu Latkowskiego czy rapu prezydenta Dudy. Jako jurorkę mogliśmy ją oglądać w legendarnym programie TVP "Gwiazdy tańczą na lodzie". Niektórzy z Was może pamiętają, że Dorota Rabczewska nie szczędziła występującym komentarzy w swoim stylu, a do tego lubiła zaczepiać prowadzącą show Justynę Steczkowską. Artystki pogodziły się dopiero niedawno, co wzruszyło ich fanów.

Wokalistka ma też na koncie pamiętny występ w telewizji, kiedy to wręczyła prezydentowi Dudzie tort, ubrana jedynie w kombinezon z koronki. Odważnie? Oczywiście, bo taka właśnie jest Doda. Niestety, nie możemy jej zbyt często oglądać w telewizyjnych odbiornikach.

Dyskusja o "The Voice" zaczęła się od wpisu fanki, która stwierdziła, że jej wiadomość na profilu programu została skasowana. Fani Dody mieli tam apelować, by zmienić skład trenerski, a na jednym z foteli posadzić właśnie Rabczewską.

Doda odpowiedziała wprost, co myśli, więc nie będziemy przytaczać tego wpisu. Dyskusja trwała w najlepsze.

Niech każdy wchodzi na stronę www.tvp.pl/kontakt i klika w główne anteny TVP, i wypełnia fomularz, w którym pisze, że chce Dorotę "Dodę" Rabczewską na trenera "The Voice of Poland". Nie ma limitu, można wysyłać, ile się chce formularzy, tylko trzeba odświeżać stronę po wysłaniu formularza - nawoływał zaangażowany fan.

"The Voice" chce mnie na trenera, TVP się nie zgadza - odpisała szczerze Doda.

Napisaliśmy do Dody, by dowiedzieć się, czy faktycznie chciałaby pojawić się w programie.

Ależ moim marzeniem jest wystąpić w "The Voice" - to nie jest pytanie do mnie. Proszę zapytać Kurskiego - odpisała.

Doda w ostatnim czasie dużo ćwiczy, a swoje idealne ciało prezentuje na Instagramie:

Chcielibyście zobaczyć artystkę w tym show?