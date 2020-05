Karolina Pisarek wzięła udział w "Top Model", mając zaledwie 18 lat i doszła do samego finału, zajmując drugie miejsce (show wygrał wtedy Radek Pestka). Teraz wygląda na to, że znów powróci do programu, ale tym razem stanie po drugiej stronie i wystąpi w roli prowadzącej.

Karolina Pisarek jako prowadząca "Top Model"

Karolina Pisarek znów ma swoje pięć minut. Modelka właśnie wygrała program "Ameryka Express" i można się spodziewać, że od tego momentu jej kariera nabierze tempa. Już jakiś czas temu pojawiły się plotki, że Karolina wygryzie Joannę Krupę i zajmie jej miejsce w roli prowadzącej. Okazuje się jednak, że Joanna Krupa nie musi się obawiać utraty pracy, a w programie znajdzie się miejsce dla obu modelek. Zdaniem naszego informatora, Karolina będzie zaglądać zza kulisy show.

Wszystko wskazuje na to, że Karolina wystąpi w "Top Model" w roli prowadzącej kulisy jesienią tego roku - powiedział nasz informator.

Mamy nadzieję, że to nie oznacza braku pracy dla Michała Piróga, który do tej pory towarzyszył uczestnikom za kulisami. Być może w nowej edycji oboje będą pełnić tę rolę? Czekacie na "Top Model" i myślicie, że Karolina Pisarek sprawdzi się jako prowadząca?

