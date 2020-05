Małgorzata Rozenek przypadkiem pokazała wózek dla dziecka. Postawiła na elegancki model. Znamy cenę

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan długo starali się o dziecko. Nic dziwnego, że nie mogą się doczekać dnia, w którym powitają na świecie owoc miłości. Perfekcyjna ma termin na początek czerwca, więc czas odliczać godziny do porodu. Póki co pokazała internautom kołyskę i pokoik malucha. Postawiła oczywiście na luksusowe produkty. Jaki wózek wybrała?

Małgorzata Rozenek-Majdan ma już wózek dla dziecka

Małgorzata Rozenek opublikowała kilka zdjęć z ostatnich przygotowań. Widzimy na nich Majdana składającego kołyskę za 1200 zł oraz efekt jego pracy. Wygląda na to, że Radosław świetnie poradził sobie z zadaniem, bo kołyska kołysze się wzorowo (jest i filmik). Na jednym ze zdjęć można dostrzec jeszcze jeden ciekawy element wyprawki - to kawałek wózka dla małego Majdana. Zdjęcie wózka zobaczycie w naszej galerii.

Gosia i Radzio postawili na model w stonowanym, białym (albo bardzo jasno szarym) kolorze. Zdecydowanie są fanami klasyki i chyba stawiają na ten właśnie odcień, bo taki sam wybrali do pokoju maluszka (co nie wszystkim internautom przypadło do gustu).

Sądząc po kołach i widocznych fragmentach, para wybrała wózek Emmaljunga Mondial de Luxe, którego cena wynosi około 5.5 tysiąca złotych. Dużo? Młodzi rodzice rzadko oszczędzają na wózkach, a wśród gwiazd taka cena to raczej standard. Zdarzają się i wózki po 20 tys., ale Rozenkowie wyraźnie postanowili nie szaleć. Chyba, że nie powiedzieli jeszcze w kwestii wózka ostatniego słowa i skrywają w zakamarkach domu luksusowe pojazdy.

Czego jeszcze nie wiemy o dziecku Gosi i Radka? Nie znamy imienia ani dokładnej daty planowanego porodu. Oczywiście, jak tylko się czegoś dowiemy, damy Wam znać.