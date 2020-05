Zniecierpliwiona Małgorzata Rozenek odlicza dni do porodu. ''Czekamy, aż jaśnie pan mały Majdan sam zdecyduje''

cerrie35 10 minut temu 0

"Mamy nadzieję, że już niedługo pojawi się na świecie Radek Junior. " Nie kochani redaktorzy plotucha, specjalnie by wam zrobić na złość Radek Junior będzie zwlekał z przyjściem na świat. Ci ludzie którzy piszą te newsy czasami chyba nie zastanawiają się co piszą, tylko bazgrzą co im ślina na język przyniesie. Przecież to oczywiste, że dzieciak w końcu tak czy inaczej się urodzi. Czy to naturalnie, czy przez cesarkę, ale się urodzi. A powyższe zacytowane stwierdzenie jest do bani, bo to brzmi tak jakby redaktorzy plotucha się martwili, że dziecko się może nie urodzić, co jest niemożliwe. Pozdrawiam redaktorów plotucha piszących te newsy na przysłowiowym kolanie.