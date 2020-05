Kuba Wojewódzki pozuje przed samochodem, w środku widać kobietę. Fani zgodni: Ania Mucha! Na jej Instagramie jest podpowiedź

cerrie35 2 godziny temu Oceniono 11 razy 7

Ludzie obserwujący tych wszystkich celebrytów normalnie chyba już totalnie odlecieli, i żyją w jakimś wyimaginowanym świecie swoich jakiś wypaczonych fantazji.

Matko. Przecież to byłby istny dom wariatów gdyby to od jakiś tam obserwatorów zależało kto będzie, z kim i kiedy. Chyba zbyt dużo ludzi gra w Simsy, i wydaje im się, że to co się dzieje w tej grze dzieje się także w realnym życiu, i że mogą sterować życiem innych ludzi.