Maja Hyży już niedługo powita na świecie swoje kolejne dziecko. Radosną nowinę ogłosiła kilka tygodni temu, chwaląc się sporych już rozmiarów ciążowym brzuchem. Teraz na jej Instagram trafiły nowe zdjęcia, na których pozuje zarówno w wannie, jak i na łóżku.

Maja Hyży pokazała nowe ciążowe zdjęcia

Od kiedy Maja Hyży ujawniła informację o ciąży, regularnie publikuje na Instagramie nowe zdjęcia, na których prezentuje kolejne etapy rosnącego brzucha. Tym razem pozowała w wannie pełnej piany i stojąc na łóżku. Widać, że jej brzuch jest już naprawdę duży, a poród zbliża się wielkimi krokami.

Fani oczywiście nie kryli zachwytu, komplementując Maję w komentarzach.

Wspaniale wyglądasz!

Piękna jak zawsze - piszą.

Do tej pory Maja Hyży nie zdradziła, jakiej płci będzie jej dziecko. Fani podejrzewali początkowo, że gwiazda urodzi bliźniaki, a lawinę spekulacji wywołało zdjęcie, na którym Maja trzyma ukochanego za rękę. Każde z nich w dłoni trzymało pluszowego misia - on niebieskiego, a ona różowego. Według fanów, oznaczało to, że para spodziewa się narodzin bliźniaków. Inni natomiast zaczęli podejrzewać, że wyciągnięty palec mężczyzny w kierunku niebieskiego misia oznacza, że Maja doczeka się narodzin syna. Tymczasem w rozmowie z nami, Maja dała nam do myślenia na temat płci dziecka.

