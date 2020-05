Kate Moss spaceruje z córką ulicami Londynu. Lila ma siedemnaście lat i wygląda jak żywa kopia mamy

Kate Moss jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych modelek na świecie. Karierę zaczynała pod koniec lat latach osiemdziesiątych i chociaż od tamtego czasu moda przeszła prawdziwą rewolucję, a sama modelka ma na koncie kilka skandali, wciąż cieszy się wierną rzeszą fanów. Nie wszyscy wiedzą, że Kate ma piękną córkę, która jest do niej łudząco podobna - zwłaszcza, kiedy ogląda się profesjonalne zdjęcia z sesji modowych. Niedawno paparazzi przyłapali je na wspólnym spacerze.

Córka Kate Moss jest do niej coraz bardziej podobna

Córka Kate Moss ma zaledwie siedemnaście lat, ale już zachwyca urodą i do złudzenia przypomina mamę. Powiedzenie ''niedaleko pada jabłko od jabłoni'' ma w tym przypadku sporo sensu. Lila Grace Moss Hack ma spore szanse na to, by powtórzyć karierę matki. Nastolatka od niedawna stawia pierwsze kroki w modelingu. Nigdy nie ukrywała też, że już od dziecka wiązała z tym przyszłość.

Lila bez wątpienia talent do pozowania odziedziczyła w genach. Coraz częściej bierze udział w sesjach zdjęciowych i pojawia się w międzynarodowych kampaniach. Mogliśmy ją również podziwiać na okładkach wielu branżowych magazynów. Coraz częściej towarzyszy Kate podczas największych pokazów mody i miała okazję poznać medialny światek.

Lila idzie w ślady matki i nic w tym dziwnego, bo ma zadatki na modelkę. Fotoreporterzy przyłapali obie panie podczas spaceru na ulicach Londynu. Kate ubrana była w długą, czarną sukienkę. Lila wybrała jasne jeansy i koszulkę na cienkich ramiączkach. Obie prezentowały się świetnie! Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii.

Ojcem Lili jest Jeffersona Hack, dyrektor kreatywny i współzałożyciel grupy Dazed Media. Choć Kate i Jefferson rozstali się kilka lat temu, pozostają w dobrych relacjach.