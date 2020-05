Blanka Lipińska chętnie pokazuje życie prywatne na Instagramie, dlatego jej najnowsze nagranie nie jest wyjątkiem. Tym razem postanowiła pokazać fanom, jak prezentuje się figura jej 57-letniej mamy. Robi wrażenie!

Blanka Lipińska pokazuje mamę

Mama Blanki Lipińskiej ma już za sobą debiut na salonach. Towarzyszyła bowiem córce podczas premiery filmu "365 dni" i zrobiła niemałe wrażenie na fanach autorki erotycznej powieści. Małgorzata Lipińska regularnie pojawia się również na Instagramie Blanki, dlatego jest już jej obserwatorom bardzo dobrze znana. Tym razem Blanka postanowiła zaprezentować fanom figurę mamy, gdy ta przymierzała krótkie spodenki.

O widzicie, to jest właśnie kobieta przed sześćdziesiątką. Mama przymierza spodenki. Czy uwierzycie, że ta kobieta ma prawie 60 lat? Masakra, co? - powiedziała.

Nie da się ukryć, że figura Małgorzaty Lipińskiej zachwyca. Nic więc dziwnego, że Blankę zalała fala wiadomości z pytaniami, jak jej mama dba o figurę. Pani Małgorzata odpowiedziała.

Co ja robię? Nic nie robię. W młodości trenowałam lekkoatletykę siedem lat. W tej chwili nie robię nic.

Małgorzata Lipińska chętnie pozwala sobie za to na ciasteczka, co również pokazała na Instagramie. Wygląda więc na to, że może po prostu pochwalić się świetnymi genami. Tak jak Vera Wang, 70-letnia projektantka mody, która też zachwyca figurą dwudziestolatki. Vera również twierdzi, że nie robi nic spektakularnego, by móc chwalić się taką sylwetką.

