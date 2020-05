Katarzyna Glinka zachwala późne macierzyństwo. "Daję sobie prawo do tego, że nie wszystko musi przebiegać perfekcyjnie"

cerrie35 3 godziny temu 0

Jest jeszcze jeden powód dla którego można doceniać późne macierzyństwo. Są kobiety po trzydziestce, które chciałaby zajść w ciążę, a niestety im to nie wychodzi. Dlatego kiedy wreszcie uda im się zajść w upragnioną ciążę, to naprawdę traktują to jako dar od Boga.