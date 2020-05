W sieci pojawił się nowy portret księcia Williama. Przyszły król opowiedział o największym traumatycznym przeżyciu

Książę William wystąpił w dokumencie ''Football, Prince William and Our Mental Health", wyemitowanym w stacji BBC. W filmie zdobył się na wiele osobistych wyznań i skupił się przede wszystkim na normalizacji zaburzeń psychicznych. Niedawno fotograf Jaimie Gramston opublikował portret następcy tronu, który został wykonany na planie.

Książę William pozuje przed obiektywem Jaimiego Gramstona

Książę William w dokumencie rozmawia z brytyjskim piłkarzem, Marvinem Sordellem, o ojcostwie. Przyznał, że to doświadczenie bardzo zmieniło go jako człowieka i wywarło na nim olbrzymi wpływ. Panowie poruszają również temat zdrowia psychicznego. Obaj zgodnie stwierdzili, że depresja u mężczyzn wciąż jest tematem tabu. W konsekwencji panowie rzadziej korzystają z pomocy specjalistów i później rozpoczynają leczenie. Zdaniem księcia Wiliama mężczyznom trudniej przyznać się do tego, że sobie z czymś nie radzą i potrzebują pomocy.

Nabierz pewności siebie. Jeśli czujesz się źle, powiedz o tym. I zacznij o siebie dbać – powiedział w dokumencie.

Problemy związane ze zdrowiem psychicznym są szczególnie bliskie Williamowi, ponieważ jego mama, księżna Diana, zmagała się z nimi na co dzień. Księżna cierpiała na zaburzenia odżywiania, depresję i stany lękowe, do czego przyznała się dopiero po latach. Wszystko to było konsekwencją presji, której doświadczała na co dzień w rodzinie królewskiej.

Fotograf Jaimie Granson miał okazję pracować przy tworzeniu dokumentu, Udało mu się stworzyć czarno-biały portret księcia Williama, a efektami podzielił się w mediach społecznościowych.

Podczas sesji udało mi się zdobyć portret księcia Williama. Praca i możliwość przebywania w odległości dwóch metrów od przyszłego króla kraju są bezcenne - czytamy pod zdjęciem.

Książę w filmie wspomina również śmierć mamy. Wyznał, że zarówno dla niego, jak i dla Harry'ego było to traumatyczne przeżycie.

I nie ma nikogo, kto mógłby ci jakoś pomóc, co mnie czasami bardzo przytłaczało - wyznał.

Cały dokument dostępny jest na stronie internetowej stacji BBC.