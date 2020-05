Marcin Gortat oburzony zachowaniem policjantów z Minneapolis: Mam nadzieję, że dostaniecie przynajmniej 20 lat więzienia!

George Floyd to ofiara śmiertelna interwencji policyjnej w Minneapolis w Stanach Zjednoczonych. Całe zdarzenie nie tylko wstrząsnęło obywatelami USA, ale i ludźmi na całym świecie. George Floyd został aresztowany z powodu podejrzenia o fałszerstwo - miał posługiwać się sfałszowanymi czekami. Niestety akcja policyjna nie przebiegła poprawnie. W wyniku szarpania i duszenia przez policjantów Floyd zmarł. Ta sytuacja nie tylko spowodowała strajki na ulicy miasta, ale i większość znanych osób wypowiada się na temat zdarzenia. Trener Golden State Warriors Steve Kerr napisał: To morderstwo. Do tego grona dołączył koszykarz NBA Marcin Gortat.

Zobacz wideo Gortat: "Odpuśćmy komentarze, że jestem zły, bo nie gram w koszykówkę"

Marcin Gortat komentuje śmierć George'a Floyda

Choć policja z Minneapolis wydała już oświadczenie, w którym stwierdziła, że gdy nakazano podejrzanemu opuścić samochód, stawiał on opór, w sieci ukazało się nagranie, na którym wyraźnie widać, że było całkowicie inaczej. Floyd posłusznie udał się do samochodu policyjnego. Słychać także, jak prosił ich, aby go nie zabijali, gdy jeden z funkcjonariuszy przyciskał jego szyję kolanem.

Nie tylko obywatele USA i naoczni świadkowie wyrażają oburzenie zaistniałą sytuacją. W obronie rodziny Floyda stanęły również światowe gwiazdy, m.in. koszykarze z NBA.

Błagał o pomoc, ale został zignorowany. To mówi samo za siebie, że jego życie nie miało znaczenia. George nie był człowiekiem dla tego policjanta, który powoli i celowo odbierał mu życie - napisał koszykarz Stephen Curry.

Następnie post na Twitterze opublikował Marcin Gortat.

Mam nadzieję, że tych czterech gliniarzy dostanie przynajmniej 20 lat więzienia za zamordowanie George'a Floyda. Spoczywaj w pokoju G! - napisał Gortat.

Funkcjonariusze, którzy uczestniczyli w akcji zatrzymania zostali wydaleni z policji. Wszczęto także postępowanie w tej sprawie.