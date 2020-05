''Przysięga''. Główni bohaterowie w serialu tworzą małżeństwo, ale w prawdziwym życiu też mają się ku sobie

Tureckie seriale podbiły serca widzów, którzy wyjątkowo upodobali sobie miłosne perypetie mieszkańców Bliskiego Wschodu. Jedną z najpopularniejszych produkcji, którą możemy ogladać w Telewizji Polskiej jest ''Przysięga''. Główni bohaterowie nie widzą poza sobą świata, a ich miłość kwitnie z dnia na dzień. Niedawno w mediach pojawiła się informacja, że serialowe uczucie znalazło odzwierciedlenie w rzeczywistości, a aktorzy są parą również w prawdziwym życiu. Czy to prawda?

''Przysięga'' - aktorzy serialu mają się ku sobie?

Seriale tureckie na dobre zawładnęły telewizją i stały się niemal popkulturowym fenomenem. Polacy chętnie gromadzą się przed telewizorami, by śledzić przygody swoich ulubionych bohaterów. ''Przysięga'' to serial obyczajowy, opowiadający o zwyczajach i kulturze Turków. Telenowela przypadła do gustu widzom Telewizji Polskiej, a jej oglądalność nieustannie rośnie. Głównymi bohaterami są Reyhan i Emira, których małżeństwo zostało zaaranżowane. Chociaż początkowo nie umieli znaleźć wspólnego języka, to z biegiem czasu ich uczucie zaczęło się rozwijać i przybrało na sile. Aktorzy wiarygodnie wcielają się w swoje role i trudno nie zauważyć, że jest między nimi chemia. Widzowie zaczęli podejrzewać, że nie tylko na planie zdjęciowym łączy ich gorące uczucie.

Plotki o związku Özge Yaz i Gökberka Demirci rozgrzewają wielbicieli serialu do czerwoności. Zarówno Turcy, jak i Polacy na bieżąco śledzą ich media społecznościowe i doszukali się na nich wielu ciekawych informacji. Aktorzy spędzają ze sobą mnóstwo czasu nie tylko na planie zdjęciowym, lecz także poza nim. Publikują wspólne zdjęcia na Instagramie, ale to nie wszystko. Niedawno mama aktora trafiła do szpitala. Troskliwa koleżanka z planu, Özge, towarzyszyła mu w tych trudnych chwilach. Wspierała go również po jej śmierci. Aktorzy dotąd nie potwierdzili, że są parą, ale w kuluarach coraz częściej łączy się ich ze sobą. Jak jest naprawdę? Być może niedługo dowiemy się, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie.