Najpierw Jessica Mercedes i Veclaim, teraz Local Heroes ma problem. Wycinają metki innej marki?

Po aferze z Jessicą Mercedes i jej firmą Veclaim coraz więcej marek jest branych pod lupę. Przypomnijmy, że wpadkę projektantki odkryła Karolina Domaradzka. Cała prawda wyszła na jaw, gdy stylistka pokazała jeden z T-shirtów i okazało się, że pod metką Veclaim była metka firmy Fruit of the Loom, która jest amerykańską marką, szyjącą produkty w Maroko. A jak pamiętamy, to sama Jessica zapewniała, że ubrania marki Veclaim szyte są tylko i wyłącznie w Polsce (stąd ich wysoka cena). Teraz przyszła kolej na następną znaną markę, jaką jest Local Heroes.

Local Heroes również odcina metki?

Karolina Domaradzka zaledwie kilka dni później odniosła się do kolejnej firmy Local Heroes. Stylistka pokazała na swoim InstaStory filmiki od fanek, na których widać, że marka wycina metki bluz, a obok naszywa swoje. Nic dziwnego, że internauci zaczęli masowo wysyłać wiadomości do firmy, z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.

LOCAL HEROES Fot. Karolina Domaradzka - Instagram

Marka postanowiła szybko odnieść się do sprawy. Bluza, która została przedstawiona na InstaStory Domaradzkiej miała początkowo nie trafić do sprzedaży.

W odniesieniu do sytuacji. Produkt, o którym mowa na kanale Karoliny w pierwszej fazie nie był produktem sprzedażowym, jednak ze względu na prośby klientów, podjęliśmy decyzję na wprowadzenie resztki towaru do sprzedaży, również po to, aby nie decydować się na utylizację. Produkty z naszej regularnej linii są odszywane w Polskich szwalniach i w ramach poświadczenia możemy udostępnić listę miejsc, z którymi współpracujemy – tłumaczy marka Local Heroes.

Podobnie jak w przypadku marki Veclaim, firma Local Heroes wystosowała też oficjalne przeprosiny w stronę klientów. Zadeklarowała także, że mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy.

W obecnej sytuacji chcemy przeprosić wszystkich klientów, którzy dokonali zakupu i nie zostali odpowiednio doinformowani. W związku z tym, jeżeli którykolwiek z klientów, który dokonał zakupu bluzy "Are you really ok?" zdecyduje się na oddanie bluzy z powodu zaistniałej sytuacji, zostanie mu zwrócony pełen koszt poniesiony w ramach realizacji tej transakcji.

Niestety internauci wypatrzyli kolejne błędy marki. Na oficjalnym profilu Local Heroes pojawiły się komentarze, że również w innych produktach odznaczają się wycięte metki.