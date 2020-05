Marcin Bułka miał wypadek! Piłkarz rozbił Lamborgini za ponad milion złotych

Nie od dziś wiadomo, że piłkarze kochają luksusowe auta. Ostatnio udowodnił to chociażby Robert Lewandowski. Jednak prowadzenie takich pojazdów to także ogromna odpowiedzialność. Niestety przekonał się o tym inny polski sportowiec. W nocy ze środy na czwartek w mazowieckim Wyszogrodzie doszło do wypadku dwóch aut. Mężczyzna, który siedział za kierownicą Lamborghini Huracan Evo Spyder zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem marki Hyundai. Okazuje się, że sportowym autem kierował piłkarz, Marcin Bułka.

REKLAMA

Marcin Bułka miał wypadek samochodowy

Jak dowiedział się portal WP SportoweFakty, kierującym luksusowym Lamborghini był znany polski bramkarz, który od 2019 roku gra we francuskim klubie Paris Saint-Germain. Wypadek miał miejsce w nocy z środy na czwartek, kiedy to Bułka rozpoczął manewr wyprzedzania. Chwilę później zderzył się z innym samochodem.

W środę o godz. 21:35 przyjęliśmy zgłoszenie zdarzenia na drodze krajowej 62 w Wyszogrodzie na ul. Warszawskiej. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący Lamborghini 20-letni mieszkaniec powiatu płockiego podczas manewru wyprzedzenia zderzył się czołowo z kierującym samochodem marki Hyundai - poinformowała WP SportoweFakty oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku mł. asp. Marta Lewandowska.

Okazuje się, że auto warte ponad milion złotych nie należało do piłkarza. Lamborghini zostało wynajęte z wypożyczalni, która zajmuje się udostępnianiem luksusowych samochodów.

Do szpitala przewiezieni zostali zarówno kierujący Hyundaiem, jak i 20-latek z Lamborghini oraz pasażer Hyundaia, który opuścił szpital po wykonanych badaniach - poinformowała WP SportoweFakty mł. asp. Lewandowska.

Obojgu kierowcom życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.