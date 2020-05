W 鈔od na Instagramie Joanny Koroniewskiej i jej medialnych kole瘸nek pojawi這 si mn鏀two zdj耩 oraz nagra z jej przyj璚ia urodzinowego. Aktorka sko鎍zy豉 42 lata i zorganizowa豉 imprez na warszawskim Wilanowie. Ma貪orzata Socha z r騜owymi pasemkami wygl康a bosko!

Joanna Koroniewska ze znanymi kole瘸nkami na swoim przyj璚iu urodzinowym

Na urodziny do by貫j gwiazdy "M jak mi這嗆" wpad豉 ca豉 鄉ietanka polskiego show-biznesu. W ogrodzie u Dowbor闚 bawi造 si: Ma貪orzata Ko簑chowska, Ewa Chodakowska, Majka Je穎wska, Magdalena Schejbal, Ada Fija, czy Ma貪orzata Socha. Stylizacje pa wzorowane by造 na te z lat 80.

Kochani, to by造fantastyczne urodziny! Dzi瘯uj przeogromnie mojej „filmowej” ekipie przecudownychsuper hiper kole瘸nek - napisa豉 solenizantka pod jednym z post闚.

Ko簑chowska wskoczy豉 w turkusow, plisowan sp鏚niczk, Socha w fioletowe legginsy, a Je穎wska w t璚zow kiecuch. Uwag zwracaj te fryzury. Zaskoczy豉 solenizantka, kt鏎a postawi豉 na loczki i gwiazda "Przyjaci馧ek" z r騜owymi pasemkami. Nie mamy w徠pliwo軼i, 瞠 panie bawi造 si przednio! Warto jednak doda, 瞠 tak efektowne przyj璚ie to nie przypadek. Jaki czas temu podobne zorganizowa豉 Ko簑chowska. Zaprosi豉 kole瘸nki do 鈍iata "Alicji z Krainy Czar闚". Wszystko po to, by wesprze charytatywn akcj ma貫j Tosi, kt鏎a cierpi na rdzeniowy zanik mi窷ni. Je郵i i Wy chcieliby軼ie pom鏂 chorej dziewczynce, mo瞠cie to zrobi TUTAJ. Liczy si ka盥a z這t闚ka.

Tymczasem Joasi 篡czymy du穎 zdrowia!

