Kolejna marka w ogniu krytyki. Wishbone oskarżone o sprzedawanie produktów z AliExpress. Mamy oświadczenie właścicielek

Jeszcze nie ucichła afera metkowa związana z marką Jessiki Mercedes, a na światło dzienne wypłynął kolejny skandal w polskiej branży modowej. Jedna z firm produkujących biżuterię, Wishbone Fine Jewellery, została oskarżona o import swoich produktów z Chin. Całą sytuację nagłośniła autorka bloga soie.pl, a sprawą szybko zainteresowały się media.

Marka Wishbone Fine Jewellery oskarżona o kłamstwo

Do tej pory Wishbone świetnie radziło sobie na polskim rynku i zostało docenione przez branżowe magazyny modowe jak ''Vogue'' czy ''Elle''. Marka miała wyróżniać się na rynku delikatną i subtelną biżuterią, która wpisywała się w najnowsze trendy. Na stronie firmy do tej pory widnieje informacja, że każdy egzemplarz biżuterii produkowany jest ręcznie w Polsce przez rodzimych rzemieślników z dbałością o każdy detal. Jednak internautki szybko wychwyciły, że oferowane przez markę produkty do złudzenia przypominają te pochodzące ze strony AliExpress. Na stronie Wishbone bransoletkę „Lucky Rope” kupimy za 159 zł, a na AliExpress taki sam model kosztuje jedynie 16,88 zł.

Autorka bloga soie.pl skontaktowała się w tej sprawie z marką, a korespondencję opublikowała na InstaStories. Wishbone potwierdziło, że pracuje wyłącznie z polskimi pracowniami jubilerskimi, ale w razie jakichkolwiek wątpliwości każdej klientce przysługuje prawo do zwrotu towaru.

Niedługo później właścicielki Wishbone Fine Jewelery wydały w tej sprawie oficjalne oświadczenie.

Firma Wishbone nigdy nie prowadziła importu towarów z Chin. Od początku istnienia marki przykładałyśmy dużą wagę do tego, aby nasze produkty były wyjątkowe i unikalne. Współpracujemy tylko z lokalnymi dostawcami i rzemieślnikami jubilerstwa.

Po weryfikacji z jednym z dostawców ustaliłyśmy, że w swojej ofercie posiadamy produkty, które są dostępne również na popularnej chińskiej platformie sprzedażowej. W związku z tym postanawiamy, że w dniu dzisiejszym wycofujemy te produkty z naszego sklepu. (...) W najbliższym czasie pokażemy, jak wygląda nasza produkcja i rzemieślnicy, z którymi pracujemy od początku.

Mimo że Dagmara Sierańska i Zuzanna Krasnodębska szybko zareagowały, to na profilu marki pojawiło się mnóstwo komentarzy od rozczarowanych klientek, które zarzucały im nieetyczne zachowanie i brak transparentności. Bez wątpienia ta sytuacja nadszarpnęła wizerunek Wishbone. Nie wiadomo, czy uda się go jeszcze odbudować.