Dominika Gwit od samego początku bardzo poważnie podeszła do obostrzeń rządu i całej sytuacji. Jak wiele osób, ostatnie miesiące spędziła izolując się w domu. Mierzyła się także z podobnymi problemami, jak wiele innych kobiet w Polsce. Gdy salony fryzjerskie i kosmetyczne zostały zamknięte, musiała nauczyć się dbać o włosy i cerę tylko w domowych warunkach. Na szczęście wszystko co złe, w końcu się kończy. I tak po ponad dwóch miesiącach oddała się w ręce fryzjera i kosmetyczki. Trzeba przyznać, że przeszła niemałą metamorfozę.

Dominika Gwit przeszła metamorfozę

Nowym wizerunkiem pochwaliła się publikując zdjęcie na Instagramie. W opisie zdradziła, że wybrała nowy kolor włosów, zrobiła paznokcie i rzęsy.

No to się odgruzowałam. Włosy zrobione, pazury i brwi zrobione, rzęski zrobione. Jestem zrobiona na lato! Całuję was wszystkich! Jestem jak nowa - napisała Dominika.

Metamorfoza aktorki nie przeszła bez echa. Pod zdjęciem ukazało się wiele miłych komentarzy i komplementów.

Wow! Wyglądasz super.

Domi, jesteś super! Włoski prima sort! Pazurki, rzęski… Oby każda kobietka tak dbała o siebie.

Fajna fryzurka! Piękna kobieta - czytamy.

Co jest warte zauważenia, a przede wszystkim docenienia, to fakt, że Dominika Gwit w przeciwieństwie do innych polskich gwiazd przestrzegała wszystkich obowiązujących obostrzeń w salonie fryzjerskim. Udała się tam z maseczką ochronną i w środku, podczas zabiegów nie korzystała z telefonu (co również jest zabronione). Warto przypomnieć, że takie gwiazdy jak Joanna Koroniewska czy Natalia Siwiec złamały te zasady i albo udały się do salonów bez maseczek, albo korzystały z telefonów komórkowych.

Zdecydowanie Dominika jest przykładem, że dla chcącego, nic trudnego.