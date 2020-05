cerrie35 pół godziny temu 0

A kogo to obchodzi, czy się z tym zgadzamy czy nie? Wystarczy, że rząd przed wyborami znów sypnie obietnicami bez pokrycia, i przypieczętuje je kolejnym 500+ i znów owieczki pójdą na rzeź. A po wyborach rząd znów będzie robił co mu się żywnie będzie podobało, i znów będzie się śmiał swoim wyborcom prosto w twarz. A kto myślicie głosuje na pis? Głupi ludzie, którzy nie umieją samodzielnie myśleć i ciężko jest im dodać przysłowiowo dwa do dwóch. Nie ważne, że żywność tak podrożała, iż te 500+ można sobie w buty wsadzić. Nie ważne, że na nas nakłada się zakazy i nakazy i my musimy ich przestrzegać, bo inaczej mandacik, mimo że owe obostrzenia nie mają mocy prawnej, a tacy politycy mogą sobie mieć gdzieś stosowanie się do owych obostrzeń, przecież to politycy im wolno wszystko. Ważne że dostało się coś za darmo. Naprawdę czasem mi wstyd, iż mieszkam w kraju w którym ludzie gotowi są sprzedać się za 500 zł, nie zdając sobie sprawy z późniejszych konsekwencji.