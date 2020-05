brak.slow godzinę temu Oceniono 3 razy -1

Te zmyślone historie są już tak niedorzeczne, ze aż strach co jeszcze na jej temat wysmarujecie... Może kogoś zamordowała? To się będzie lepiej klikało!

A tak abstrahując. Czyje to było wesele. Kate czy Meghan? Nawet gdyby jakakolwiek kłótnia miała miejsce, co ma do gadania Kate w kwestii wesela Meghan? Czy ta kobieta nie zna swojego miejsca? Sama ubrała się okropnie na ten ślub, wszyscy wyglądali pięknie, a ona jak stara matrona. Nad nią ktoś powinien wreszcie popracować, bo tylko przynosi wstyd koronie pokazując się w takich stylówkach w jakich się pokazuje ostatnio. :D