Na polskiej scenie polityznej nie brakuje kontrowersyjnych postaci, a Kaja Godek w tej grupie mogłaby wieźć prym. Działaczka społeczna nie dość, że opowiada się za całkowitym zakazem aborcji, to twierdzi, że homoseksualiści walczą o możliwość adopcji dzieci tylko po to, by je molestować i gwałcić. Jej słowa zbulwersowały środowisko LGBT. Jeszcze bardziej bulwersuje fakt, że Godek nie została za te słowa ukarana. Swoje oburzenie wyrazi na InstaStories Qczaj, który niedawno przyznał, że jest homoseksualny.

Sprawa Kai Godek o zniesławienie umorzona. Qczaj komentuje

Kaja Godek stwierdziła jakiś czas temu, że "geje chcą adoptować dzieci, by je molestować i gwałcić". Siedmiu mężczyzn wyjątkowo oburzyły jej słowa i oskarżyli ją o zniesławienie. Niestety sprawa została umorzona, ponieważ panowie nie wykazali, że są homoseksualistami.

Tak się denerwuję, że aż się trzęsę. Proces Kai Godek został umorzony. Chodzi o proces odnośnie jej słów, że geje chcą adoptować dzieci, by je molestować i gwałcić! I ona sobie może używać takich słów, może obrażać ludzi, może mówić o kimś takim jak ja, kto całe życie przeżył jako ofiara pedofila. I ona sobie może mówić coś takiego o mnie, że ja chcę adoptować dziecko, żeby je molestować. Sprawa została umorzona i ona może sobie tak mówić! Gdzie my, k***a, żyjemy? - grzmiał na Instagramie Qczaj.

Daniel nie mógł poradzić sobie z nerwami i kontynuował monolog. Wspomniał o traumatycznych doświadczeniach z przeszłości. Przypomnijmy, trener personalny padł ofiarą pedofila.

Kochani, aż się trzęsę z nerwów, chyba coś we mnie pękło. Całe życie zmagam się z depresją i lękami. Tylko ja wiem, ile mnie to kosztuje i jak bardzo z tym walczę. A dziś sąd, który powinien być sprawiedliwy, ogłosił, że można mi przypisać czyny człowieka, który zaczął mnie krzywdzić, gdy miałem 7 lat. Według naszego prawa Kaja Godek może powiedzieć: "Geje chcą adoptować dzieci, by je molestować i gwałcić". Geje, o których tak mówi, nie udowodnili, że są gejami. Absurd goni absurd.

Nie dziwimy się, że Kuczaj zareagował właśnie w taki sposób.

