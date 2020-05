Piękna córka Heather Locklear pozuje w bluzce mamy. Internauci: Dosłownie bliźniaczki

Ava Sambora, córka Heather Locklear i Richiego Sambory ma już 22 lata i wyrosła na piękną młodą kobietę. Jej urodą i figurą zachwyca się wiele osób, a większość z nich dopatruje się podobieństwa do sławnej mamy. Zdjęcie, które ostatnio opublikowała przeszło najśmielsze oczekiwania. Ava zapozowała w identycznym stroju, jaki miała Heather Locklear w młodości.

Ava Sambora wygląda jak jej mama Heather Locklear

Zdjęcie pojawiło się na Instagramie dziewczyny i w niespełna dobę zdobyło tysiące polubień i komentarzy.

Mam tę bluzkę od mamy (dosłownie wzięłam ją z jej szafy) - podpisała zdjęcie Ava.

Internauci nie kryli zachwytu, pojawiła się masa komplementów.

Wyglądasz jak twoja mama.

Dosłownie - bliźniaczki.

Jesteś perfekcyjna! - czytamy pod postem.

Warto dodać, że Ava Sambora od najmłodszych lat towarzyszyła mamie w show-biznesie. Gdy tylko dorosła zaczęła robić karierę w modelingu i równie szybko dostała propozycje reklamowe. Ma także na koncie parę występów na dużym ekranie. Jako 15-latka pojawiła się w komedii romantycznej "40 lat minęło", później mignęła w dwóch serialach i filmie telewizyjnym "Mommy Be Mine". Co ciekawe, na premierę czekają już dwa kolejne filmy z jej udziałem. Córka Heather Locklear wbrew pozorom nie próbowała przebić się do świata show-biznesu dzięki znajomościom mamy. Aktorstwo i modeling były dla niej dodatkowymi zajęciami, ponieważ od zawsze skupiała się na nauce. Ostatnio nawet pochwaliła się obronionym dyplomem.

Ava Sambora jest jedyną córką Heather Locklear, znanej z "Dynastii", "Melrose Place" i kilkudziesięciu innych produkcji. Aktorka była przez 8 lat żoną Tommy'ego Lee z kapeli Motley Crue. Natomiast rok po rozwodzie wyszła za mąż za Richie'ego Sambora. Para była ze sobą 14 lat.