Chrissy Teigen kończy z wysłużonymi implantami piersi. ''Chcę położyć się na brzuchu. Bez olbrzymów''

A skąd u kobiet bierze się większość kompleksów? Patrzą na inne kobiety i im zazdroszczą wyglądu, a dlaczego im zazdroszczą? Bo boją się, że facetowi spodoba się inna kobieta ze względu na zgrabniejszą pupę, albo właśnie większe piersi, albo dlatego że inna jest szczuplejsza, itd. Chodzi mi o to, że według mnie większość kompleksów u kobiet zaczyna się od tego jak mężczyźni postrzegają kobiece piękno.

W jej przypadku nie jest inaczej. Od lat to mężczyźni decydują jakie kanony piękna im się podobają, i kobieta żeby utrzymać się w branży musi za tymi kanonami podążać. Czyli po tym co ona mówi, można wywnioskować, iż te wszystkie znane kobitki z dużymi cy**ami, po prostu przez całą swoją karierę męczą się z niewygodą, ale robią dobrą minę do złej gry, bo wiedzą, że gdyby nie duże cy*ki, to nie osiągnęłyby niczego. Przykre, ale prawdziwe.