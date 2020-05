ferryk 26 minut temu Oceniono 8 razy 8

Tak czy owak Panie Latkowski , miał Pan dokonały temat w ręku i normalnie spieprzył pan robotę.

Trzeba było jak Sekielscy ksiądz X molestował osobę Y, potwierdzone i sprawdzone.

A Biskup Z krył całą sprawę. To jest dobra robota dziennikarza śledczego.

U pana jest Panie X pokaz Pan swoje smsy z Krystkiem lub Chystkiem?

To Pan musi podać, że Celebryta X molestował dziecko Y anie jedna pani powiedziała do niej coś w maglu. Fakty proszę Pana fakty.

Powtarzam spieprzony temat.