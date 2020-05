Kasia Tusk prezentuje wiosenną stylizację. Internauci komplementują buty, dołączył do nich Donald Tusk. Uroczy komentarz taty

Kasia Tusk jako jedna z pierwszych osób w Polsce założyła bloga o tematyce modowo-lifestylowej. Z początku budziło to niemałe kontrowersje, ponieważ jej ojciec jest wpływowym politykiem. Jednak Kasia udowodniła, że już od wielu lat robi to z ogromną pasją, a jej wpisy na stronie oraz publikacje na Instagramie śledzą setki tysięcy osób. Modne stylizacje pokochały nie tylko Polki, ale jak się okazuje sam Donald Tusk. I potwierdził to swoim ostatnim komentarzem, który skradł serca internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo Kasia Tusk rzadko pokazuje córkę

Donald Tusk o butach Kasi Tusk

33-latka opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie w wiosennej stylizacji. Kasia tego dnia zdecydowała się na jasne jeansy, marynarkę oversize oraz zamszowe buty na obcasie. Nie zabrakło również pasującej do całego looku maseczki ochronnej, która wciąż jest obowiązkowa podczas publicznych wyjść.

Moda w kurortach - czy jeszcze istnieje? Zapraszam na blog na mój monolog i nowy „look” - zachęcała.

Pod postem, jak zresztą zwykle, pojawiło się wiele komentarzy od wiernych fanek Kasi. Jednak tego jednego z pewnością się nie spodziewała. Swoje trzy grosze dodał bowiem Donald Tusk, który postanowił pochwalić jeden z elementów stylizacji.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Kasia Tusk po raz pierwszy pochwaliła się zdjęciem z okresu ciąży. ''Przy stoliku siedziały już trzy pokolenia kobiet''

Nie widzę pod maseczką, czy jesteś smutna, czy uśmiechnięta. Pamiętaj, całe to zło kiedyś minie, więc głowa do góry. A buty rzeczywiście fajne... - napisał.

Kasia musiała wzruszyć się komentarzem taty, który już od dłuższego czasu przebywa poza granicami Polski, ponieważ dodała tylko:

Tęsknimy.

Komentarz Donalda Tuska instagram/makelifeeasier_pl

Komentarz byłego premiera zyskał naprawdę dużo polubień. Wy też dalibyście serduszko?